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Бизнес получил 230 земельных участков в Подмосковье по программе «Земля за 1 рубль» с ее начала

В Подмосковье бизнесу предоставлено 230 земельных участков по программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» с начала действия программы, благодаря чему будет создано почти 14 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Общая площадь предоставленных 230 участков, находящихся в областной и муниципальной собственности, составляет более 825 га», – сообщили в ведомстве.

Программа «Земля за 1 рубль» стартовала в регионе в 2022 году. По приведенным в материале словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в настоящее время участником данной программы стала 171 компания из Подмосковья. Инвесторы реализуют 176 проектов.

«Суммарный объем инвестиций оценивается в 124,5 млрд руб. Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тыс. рабочих мест. Проекты инвесторов направлены на обеспечение импортозамещения в важнейших отраслях промышленности, в том числе: медицина и фармацевтика, электроника, машиностроение и другие», – сказала Зиновьева.

В пресс-службе напомнили, что подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области. Кроме того, на всех этапах реализации проекта инвестор получает индивидуальное сопровождение инвестиционного блока правительства Московской области.

Экономика
Правительство московской области