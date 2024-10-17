Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в четверг впервые в истории достигла $2712,25 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 18:05 по московскому времени декабрьский фьючерс на золото на CME торговался по $2711,05 за унцию. С начала года цена деривативов на драгметалл выросла на порядка 30%, демонстрируя максимальный годовой прирост за последние 14 лет.

Цена золота превысила отметку в $2700 за тройскую унцию совсем недавно, 26 сентября. Драгметалл традиционно дорожает в периоды экономической и геополитической нестабильности благодаря репутации «тихой гавани» для сбережений.

Народный банк Китая в сентябре в пятый раз подряд отказался пополнять золотой резерв страны. Основная причина — дороговизна актива. Ожидается, что регулятор продолжит паузу в закупках.