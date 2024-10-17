Эксперт призвал ускорить создание инфраструктуры для платежей между странами БРИКС

Мероприятия следует закрыть от недружественных стран.

Это поспособствует тому, что «сомневающиеся» государства перестанут опасаться санкций США. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Здесь нужно работать по двум направлениям. И с точки зрения дипломатии, и с точки зрения формирования инфраструктуры. Конкретно в данную минуту нет инфраструктуры, которую можно было бы использовать для того, чтобы эти расчёты провести в закрытом от недружественных стран виде. Её просто нет, поэтому её нужно создать. Но даже в настоящее время без инфраструктуры расчёты у нас проходят, и с нами сотрудничает больше половины мира. Поэтому всё-таки политическая воля существует. В данном случае, если будет инфраструктура, то это окажет дополнительное позитивное воздействие на политическую волю, с точки зрения её расширения. У нас есть страны, которые сомневаются, которые опасаются, которые в данном вопросе принимают не недружественную позицию, а пытаются остаться в стороне именно из-за того, что опасаются, что об этом узнают. Соответственно, вот на эти страны это в первую очередь окажет позитивное воздействие с этими странами. Но и с другими странами тоже ускорится. Поэтому первая задача — нужно ускорить создание такой инфраструктуры. И параллельно нужно работать дипломатам в части того, чтобы показывать, что очень опасно находиться в русле той инфраструктуры, которая была создана США. Потому что в любой момент, по любому поводу могут грозиться и отключить их от этой системы, и какие-то санкции дополнительные вложить».

Ранее стало известно, что РФПИ на БРИКС объявит о партнёрствах в сфере платёжных решений. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.