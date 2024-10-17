Международные резервы РФ за неделю снизились

Международные резервы РФ на 11 октября 2024 года составили $622,3 млрд, снизившись за неделю на $7,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 11 октября 2024 года составили 622,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 7,6 млрд долларов США, или на 1,2%, главным образом за счет отрицательной переоценки", - отмечается в материалах регулятора.

По данным на 4 октября, объем резервов составлял $629,9 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.