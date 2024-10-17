Россия ограничила ввоз пшеницы, томатов и дынь из Казахстана

Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Об этом сообщили на сайте ведомства. Газета.Ru

«С 17 октября 2024 года ввести временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан: пшеницы (мягкой и твердой), чечевицы, семян льна масличного, за исключением транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна казахстанского происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судна; томатов; перцев; семян подсолнечника для посева (происхождением третьих стран); дынь свежих (происхождением Казахстан)», - говорится в документе. ТАСС

В начале октября Россельхознадзор обращался к казахстанским коллегам с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на продукцию, которую затронули озвученные в четверг меры. В частности, указывалось, что в поступающих в РФ из страны дынях не раз выявлялся карантинный объект — дынная муха. Lenta.ru