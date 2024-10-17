Европейский центробанк снизил все три основные процентные ставки

Руководство Европейского центробанка (ЦБ) понизило все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам октябрьского заседания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ставка по депозитам теперь составляет 3,25 процента годовых вместо прежних 3,5 процента. В свою очередь, ставку основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) руководство европейского регулятора понизило с 3,65 до 3,4 процента, а ставку по маржинальным кредитам — с 3,9 до 3,65 процента.

ЕЦБ объяснил свое решение продолжением дезинфляционного процесса в странах еврозоны. Как отметил регулятор, процесс постепенного снижения темпов роста потребительских цен в регионе «продолжается в соответствии с ожиданиями». Об этом свидетельствуют в том числе официальные данные по инфляции.