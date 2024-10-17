Силуанов рассказал о дополнительном субсидировании ипотечных программ

Силуанов рассказал о дополнительном субсидировании из бюджета ипотечных программ
Бюджет РФ предусматривает дополнительное субсидирование ставок по ипотечным программам в 2024 году.
Об этом сообщил на пленарном заседании Госдумы министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В 2024 году возникают дополнительные потребности в ресурсном обеспечении некоторых задач. В первую очередь это расходы по субсидированию процентных ставок по нескольким программам, и в первую очередь по ипотечным. Дополнительно в связи с ростом ставок требуется более 500 млрд рублей в 2024 году", - сказал он.
Силуанов также отметил, что требуются дополнительные решения и дополнительные средства по расходам по обслуживанию госдолга.
"В этой связи правительство просит предоставить дополнительные возможности по увеличению расходов федерального бюджета в 2024 году", - добавил он.