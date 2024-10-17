В России начал дорожать бензин АИ-95

В четверг, 17 октября, бензин марки АИ-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,59%, до 65 011 рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Цена демонстрирует рост третий торговый день подряд. Сегодня поднялась и стоимость бензина АИ-92. За день его цена подскочила на 0,9%, до 60 570 рублей за тонну.

Также по итогам торгов четверга подорожало дизельное топливо. Летнее дизтопливо выросло в цене на 0,45%, до 60 980 рублей за тонну, зимнее - на 0,96%, до 75 519 рублей. Стоимость межсезонного топлива повысилась на 1,08%, до 61 133 рублей за тонну. Вместе с тем цена тонны сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 1,24%, до 29 616 рублей, мазута - на 1,07%, до 28 763 рублей.

Ранее Правительство России решило продлить ограничение на вывоз бензина до 31 декабря 2024 года. До этого портал Autonews сообщил со ссылкой на экспертов, что влияние традиционных сезонных факторов на стоимость горючего продолжится и в первой половине октября.