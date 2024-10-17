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В ЦБ сообщили о запуске цифрового рубля для казначейства с 2026 года

Центробанк РФ намерен ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, начав с тестовых операций и экспериментальной фазы на реальных клиентах в следующем году, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis.

В ЦБ сообщили о запуске цифрового рубля для казначейства
© РИА Новости

Скоробогатова отметила, что казначейство станет прямым участником платформы цифрового рубля. Она пояснила, что на первом этапе планируются тестовые операции, которые начнутся в ближайшее время. В следующем году ЦБ РФ и казначейство планируют провести экспериментальную фазу, в рамках которой будут выполнены операции с реальными клиентами, включающие транзакции в бюджет и из бюджета, уточнила она, передает ТАСС.

По словам Скоробогатовой, введение цифрового рубля в промышленную эксплуатацию с 2026 года станет важным шагом в развитии финансовой инфраструктуры России. Это позволит упростить и ускорить процесс бюджетных операций, а также повысить их прозрачность и безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля. Центробанк заявил, что крупнейшие российские банки к 1 июля следующего года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года после успешного завершения пилотного проекта.

Экономика
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