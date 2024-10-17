В ЦБ сообщили о запуске цифрового рубля для казначейства

Центробанк РФ намерен ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, начав с тестовых операций и экспериментальной фазы на реальных клиентах в следующем году, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis.

Скоробогатова отметила, что казначейство станет прямым участником платформы цифрового рубля. Она пояснила, что на первом этапе планируются тестовые операции, которые начнутся в ближайшее время. В следующем году ЦБ РФ и казначейство планируют провести экспериментальную фазу, в рамках которой будут выполнены операции с реальными клиентами, включающие транзакции в бюджет и из бюджета, уточнила она, передает ТАСС.

По словам Скоробогатовой, введение цифрового рубля в промышленную эксплуатацию с 2026 года станет важным шагом в развитии финансовой инфраструктуры России. Это позволит упростить и ускорить процесс бюджетных операций, а также повысить их прозрачность и безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля. Центробанк заявил, что крупнейшие российские банки к 1 июля следующего года должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года после успешного завершения пилотного проекта.