Кабмин выделит более 14 млрд рублей на реализацию мастер-планов городов в ДФО

Правительство России выделит еще свыше 14 млрд рублей на реализацию мастер-планов городов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

"Чтобы поддержать инвестиционную активность, госкорпорация "ВЭБ.РФ" софинансирует наиболее значимые инициативы. На их реализацию предприниматели могут привлекать кредитные ресурсы, столь им необходимые, по льготной ставке 2% годовых. На расширение такого механизма дополнительно правительство направит еще свыше 14 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию мастер-планов городов макрорегиона и запуск ряда других приоритетных проектов", - сказал премьер.

Он отметил, что тем самым правительство продолжает ускоренными темпами развивать на Дальнем Востоке и в Арктике социальную и промышленную инфраструктуру, создавать новые точки роста экономики и повышать качество жизни людей. По словам Мишустина, ключевую роль в этом играет частный бизнес.

Глава кабмина напомнил, что во время его поездки в ДФО подробно обсуждались вопросы ремонта больниц, школ, объектов культуры, благоустройства прогулочных, детских и спортивных площадок.

"Окажем необходимую помощь в решении этих задач Хабаровскому краю, выделим на такие цели около 1,5 млрд рублей. И свыше 300 млн рублей предоставим Магаданской области. Это позволит реконструировать здание Центра опережающей профессиональной подготовки, провести в порядок ряд дворовых территорий, где жители, в том числе семьи с детьми, могут отдыхать с комфортом", - рассказал он.

Мишустин заверил, что продолжится и развитие парковых зон во Владивостоке. "В городе станет больше красивых общественных пространств, мест притяжения людей. Для этого направим примерно 500 млн рублей", - проинформировал председатель правительства.

Говоря о развитии Северного морского пути (СМП), он подчеркнул, что тема остается в фокусе внимания властей. На обеспечение регулярных перевозок по маршрутам СМП в 2024 году предусмотрят порядка 300 млн рублей, что будет способствовать бесперебойному функционированию транспортной артерии и, что важно, снабжению труднодоступных территорий жизненно необходимыми товарами.