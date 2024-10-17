Кабмин направит 17,5 млрд рублей на льготное кредитование для аграриев

Правительство России направит еще около 17,5 млрд рублей на поддержку льготного кредитования для аграриев, занимающихся производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство также поможет и нашим аграриям, которые занимаются производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. Мы направим еще около 17,5 млрд рублей на поддержку льготного кредитования", - сказал он на заседании правительства.

По словам премьера, это позволит получить субсидии не менее чем 24 тыс. заемщиков и улучшить финансовую устойчивость отечественного агросектора.