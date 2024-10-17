Госдума одобрила в I чтении поправки по уплате некоторых налогов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения по уплате некоторых налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и является частью "бюджетного пакета", который был внесен в Думу одновременно с проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Госпошлина

Документом уточняется размер и порядок уплаты госпошлины за государственную регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, ограничения этого права и обременений данного имущества или сделок с ним. В два раза увеличивается государственная пошлина за государственную регистрацию договора аренды недвижимости, которая составит: для физлиц - 4 тыс. рублей, для юрлиц - 44 тыс. рублей. Уточняется размер госпошлины в области оборота оружия, в отношении частной охранной и частной детективной (сыскной) деятельности.

Налог на прибыль

Законопроектом предлагается увеличить с 15% до 20% ставку по налогу на прибыль организаций по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и обращающимся облигациям российских организаций. Налогоплательщикам предоставляется возможность амортизировать объекты основных средств и нематериальные активы, в отношении которых было принято решение об использовании права на применение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Они включаются в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости, уменьшенной на ФИНВ, определенный по этим объектам амортизированного имущества. Кроме того, предусмотрен запрет на применение ФИНВ к объектам основных средств и нематериальным активам, при формировании первоначальной стоимости которых соответствующие расходы учитывались с применением повышающего коэффициента.

НДПИ и акцизы на нефтепродукты

Для стимулирования новых инвестиционных проектов по добыче "бедных" комплексных руд с низким содержанием полезных компонентов на территории Красноярского края в части НДПИ уточняются условия отмены применения "нижнего порога" налоговой ставки по этому налогу для участков недр, запасы которых впервые поставлены на государственный баланс запасов полезных ископаемых после 1 января 2024 года. Кроме того, документ предусматривает изменение ставок акцизов на нефтепродукты с корректировкой демпфирующей составляющей на нефтяное сырье, направленное на переработку. От изменения ставок акцизов дополнительные доходы бюджета в 2025 году составят 131 млрд рублей, в 2026 году - 167,6 млрд рублей, в 2027 году - 216,7 млрд рублей.

Акцизы на алкоголь и безалкогольные напитки

Документом уточняются критерии отнесения безалкогольных напитков к сахаросодержащим - облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков снижается с 5 до 2 граммов сахара на 100 мл. При этом акциз не будет распространяться на соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и напитки на растительной основе.

Законопроектом предусматривается корректировка ставок акцизов с учетом уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 18%, сидр, пуаре, медовуху и пиво, установленные на 2025 год, с последующей соответствующей индексацией, а также ставок акцизов на сигареты, папиросы в части адвалорной составляющей. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту в результате повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 2025-2027 годах дополнительно поступит порядка 210 млрд рублей.

"Изменение ставок акцизов на алкогольную продукцию позволит получить дополнительные доходы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 2025-2027 годах в сумме порядка 180 млрд руб., в том числе около 39 млрд руб. в федеральный бюджет. В результате изменения ставок акцизов на сигареты, папиросы дополнительные доходы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации составят в 2025-2027 годах порядка 30 млрд рублей ежегодно", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

УСН и страховые взносы

В целях исключения фиктивной миграции бизнеса в регионы с более низкими налоговыми ставками по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), проектом устанавливается обязанность уплаты налога по новому местонахождению организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) в течение трех лет после изменения их местонахождения по налоговой ставке, действовавшей на территории того субъекта РФ, в котором налогоплательщики ранее применяли УСН, если размер этой ставки был выше размера действующей ставки в новом регионе, говорится в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам. Законопроектом также на 2025 год устанавливается величина коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения УСН, равная 1. При этом устанавливается, что ранее установленные коэффициенты-дефляторы с 1 января 2025 года не применяются.

По страховым взносам уточняется порядок применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками страховых взносов, признаваемыми субъектами МСП, в отношении части выплат в пользу физического лица.