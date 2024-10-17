В настоящее время происходит бегство от доллара, пишет еженедельник WirtschaftsWoche. Многие крупные банки, особенно в странах с формирующимся рынком, перераспределяют свои валютные резервы в ущерб доллару и покупают золото, уточняет издание.

По оценкам валютного аналитика, бывшего экономиста Международного валютного фонда и Morgan Stanley Стивена Джена, развивающиеся рынки реагируют на замораживание Западом значительной части российских валютных резервов в рамках санкций против России. Многие компании опасаются, что они могут оказаться между США и Европой, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой. Джен считает, что валютным резервам грозит судьба, аналогичная ситуации с Россией. Поэтому страны пытаются уменьшить свою зависимость от доллара и запасаются золотом с 2022 года.

Экономист полагает, что доллар теряет свой резервный статус более быстрыми темпами, чем принято считать, поскольку многие аналитики не смогли учесть резкие колебания обменного курса. Доля доллара в мировых резервах снизилась в 2022 году в 10 раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия, поскольку ряд стран искали альтернативы после введения санкций против России.

Исключительные действия, которые США и их союзники предприняли против российской стороны, поразили крупные страны, обладающие резервными фондами, большинство из которых являются развивающимися экономиками так называемого Глобального Юга. В результате небольшие страны экспериментируют с дедолларизацией, в то время как Китай и Индия настаивают на интернационализации своих валют для торговых расчетов после того, как США и Европа отключили российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Также Джен выразил опасения, что доллар может стать постоянным политическим инструментом или использоваться как форма экономического управления государством для оказания дополнительного давления на страны с целью введения санкций, с которыми они могут быть не согласны.