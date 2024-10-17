Производство продуктов питания оказалось под угрозой

Население Земли будет все чаще и чаще сталкиваться с проблемой нехватки питьевой воды, такие данные приведены в отчете Глобальной комиссии по экономии водных ресурсов (Landmark), опубликованном в четверг, 17 октября. По данным экспертов, глобальный водный кризис на Земле угрожает половине мирового производства продуктов в ближайшие 25 лет.

В отчете говорится о необходимости принять срочные меры по сохранению экосистем, обеспечивающих население нашей планеты пресной водой.

Издание The Guardian выделяет пять основных выводов из отчета:

Более двух миллиардов человек на Земле не имеют доступа к питьевой воде, а около половины (3,6 миллиарда - 44% населения) живут без канализации;

Ежедневно 1000 детей умирают из-за отсутствия доступа к пресной воде;

Ожидается, что к концу текущего десятилетия спрос на пресную воду превысит ее предложение на 40%;

Кризис усугубится, если не принять меры к 2050 году, а проблемы с водой приведут к сокращению мирового ВВП примерно на 8% в богатых странах и 15% - в бедных;

Более половины мирового производства продуктов питания приходится на регионы с нестабильной доступностью водных ресурсов.

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Комиссия также утверждает, что правительства и эксперты сильно недооценивают количество воды, необходимое людям для достойной жизни, называя от 50 до 100 литров в день на человека. На самом же деле людям требуется около 4000 литров ежедневно, чтобы получать полноценное питание и жить достойно.

При этом, подчеркивают авторы отчета, примерно половина осадков, выпадающих во всем мире на суше, образуется благодаря растениям, которые испаряют воду обратно в атмосферу, формируя облака, которые затем движутся по Земле, но растительность повсеместно уничтожается.

Глобальная комиссия по экономике водных ресурсов создана в Нидерландах в 2022 году на основе работы десятков ведущих ученых и экономистов, чтобы сформировать целостное представление о глобальных гидрологических системах. Комиссией был подготовлен 194-страничный доклад на тему водных запасов Земли, что является крупнейшим глобальным исследованием, в котором рассматриваются все аспекты водного кризиса и предлагаются меры по его преодолению.