Госдума одобрила законопроект об увеличении бюджетных расходов в 2024 году

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий возможность увеличения в 2024 году общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Законопроект был инициирован правительством России. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Законопроект предусматривает возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели, определенные президентом РФ. "В целях финансового обеспечения мероприятий, отражающих приоритеты государственной политики, предлагается установить возможность увеличения в 2024 году общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 трлн рублей", - говорится в пояснительной записке.

Выделение дополнительных расходов планируется обеспечить посредством принятия правительством решений, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований его резервного фонда.

Принятие законопроекта позволит правительству РФ в случае необходимости до конца 2024 года оперативно реагировать на возникающие риски, указывают в кабмине.