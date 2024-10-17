Госдума одобрила законопроект об увеличении бюджетных расходов в 2024 году

ГД одобрила в I чтении законопроект об увеличении бюджетных расходов в 2024 году
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий возможность увеличения в 2024 году общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Законопроект был инициирован правительством России. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.
Законопроект предусматривает возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели, определенные президентом РФ. "В целях финансового обеспечения мероприятий, отражающих приоритеты государственной политики, предлагается установить возможность увеличения в 2024 году общего объема расходов федерального бюджета на сумму до 1,5 трлн рублей", - говорится в пояснительной записке.
Выделение дополнительных расходов планируется обеспечить посредством принятия правительством решений, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований его резервного фонда.
Принятие законопроекта позволит правительству РФ в случае необходимости до конца 2024 года оперативно реагировать на возникающие риски, указывают в кабмине.
"Принятыми изменениями мы предоставляем правительству РФ полномочия, необходимые для оперативного реагирования на любые ситуации, которые могут возникнуть до конца этого года, за счет права на увеличение бюджетных расходов до 1,5 трлн рублей. При этом в рамках парламентского контроля эти изменения должны быть предварительно рассмотрены комиссией Федерального Собрания", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.