На Украине распродадут государственные банки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о приватизации государственных банков. Об этом свидетельствует карточка на сайте Верховной рады с пометкой о возврате 17 октября документа с подписью главы государства.

Законопроект об особенностях приватизации госбанков был принят Радой 19 сентября. По словам депутата украинского парламента Елены Шуляк, это еще одно из требований Всемирного банка. Она отмечала, что вследствие некоторых причин государство имеет слишком большую долю в банковском секторе. Документом "урегулируются вопросы продажи даже части акций государства в отдельном банке" и "устанавливаются запреты относительно участия в приватизации бывших акционеров", поясняла Шуляк.

Таким образом, новые правила позволяют продавать доли государства в банках, а не сразу все 100% акций, также введены новые требования к инвесторам. Цель - уменьшить присутствие государства на банковском рынке и привлечь больше инвесторов.

По информации украинского издания "Лига", действие документа распространяется на все государственные банки, кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка. Это Приватбанк, Укргазбанк, а также национализированные после 2022 года Сенс-банк (бывший "Альфа-банк Украина", его в стране связывали с российскими бизнесменами Андреем Косоговым, Михаилом Фридманом и Петром Авеном), PINбанк (его на Украине связывали с российским бизнесменом, президентом ЦСКА Евгением Гинером) и Мотор-банк (ранее принадлежавший экс-президенту "Мотор сич" Вячеславу Богуслаеву).

По мнению украинского издания "Обозреватель", первыми под приватизацию могут попасть Сенс-банк и Укргазбанк.