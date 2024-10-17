ЦБ расширил регулирование для проектов технологического суверенитета

Совет директоров Банка России принял решение расширить стимулирующее регулирование для проектов, касающихся технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России 14 октября 2024 года расширил условия применения риск-ориентированного стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ)", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что это расширит для банков "потенциал финансирования важных проектов и повысит интерес к распределению рисков среди банков по крупным проектам".