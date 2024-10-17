Дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ увеличился до 60%

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в РФ увеличился с 50% до 60%, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы министр финансов России Антон Силуанов.

"Дисконт для иностранцев увеличивается с 50% до 60%", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос.

Кроме того, министр отметил, что взнос в бюджет при сделках по продаже российского бизнеса иностранцами вырастет с 15% до 35%.

"С 15% до 25% сразу, плюс пять в один год и пять в следующем, итого 35%", - сказал министр.

Ранее собеседники РБК сообщали, что такое решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Так, по их словам, 25% от стоимости сделки должны быть выплачены в бюджет в течение первого месяца с даты ее заключения, 5% - в течение года и еще 5% - в течение двух лет.

О подкомиссии

Подкомиссия, которую возглавил министр финансов Антон Силуанов, создана в соответствии с указами президента РФ Владимира Путина № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", а также постановлением правительства РФ № 295 от 6 марта 2022 года.

Для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций.

Указом установлен временный порядок исполнения Россией, ее регионами, муниципалитетами и компаниями обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами из государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия, либо лицами, контролируемыми такими кредиторами и не зарегистрированными на российской территории.