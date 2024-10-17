$97.26+0.24106.08+0.41
Почта

Набиуллина не поддержала идею повышения налогов для банков

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не поддержала идею повышения налогов для банков, сообщает «Интерфакс».

Набиуллина не поддержала идею повышения налогов для банков
© nsn.fm

По её словам, это может привести к росту затрат их клиентов. Глава регулятора подчеркнула, что прибыль банков - это источник их капитала, который поддерживает кредитование.

«В целом темпы роста прибыли банков сопоставимы с тем, как растет прибыль в других секторах экономики», - добавила Набиуллина.

Ранее Центробанк России получил прибыль впервые с 2016 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Экономика
Эльвира Набиуллина
Банк России