Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не поддержала идею повышения налогов для банков, сообщает «Интерфакс».

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По её словам, это может привести к росту затрат их клиентов. Глава регулятора подчеркнула, что прибыль банков - это источник их капитала, который поддерживает кредитование.

«В целом темпы роста прибыли банков сопоставимы с тем, как растет прибыль в других секторах экономики», - добавила Набиуллина.

Ранее Центробанк России получил прибыль впервые с 2016 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».