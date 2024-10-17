Переход "Севастопольгаза" в госсобственность снизит цены в Севастополе

Переход ПАО "Севастопольгаз" в госсобственность позволит снизить цены на техническое обслуживание газового оборудования почти вдвое и ускорит реализацию программы догазификации в Севастополе, сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

Компания "Севастопольгаз" обслуживает газопроводы и обеспечивает газоснабжение в Севастополе, решение о ее переходе в государственную собственность приняли на заседании правительства города 17 октября.

"Проблема, о которой в Севастополе постоянно говорили, - существенная разница в цене на техническое обслуживание газового оборудования, которое в ПАО ["Севастопольгаз"] достигало 4,2 тыс. рублей и было выше, чем та цена, которую за обслуживание реализовывало наше государственное предприятие. Техническое обслуживание будет и в ПАО, и в ГУПе, то есть у обоих компаний одинаковое - 2,6 тыс. рублей. <…> Самое важное - проблемы социальной догазификации, которые у нас возникают на протяжении последних полутора лет, связанные с откровенным саботажем, который организовывало ПАО, которое не стало в свое время оператором по догазификации, поэтому всячески саботировало технические подключения к сетям. <…> Конечно, эта работа теперь пойдет совершенно в другой динамике", - сказал Развожаев.

Как отметил глава города, планируется, что цены на техническое обслуживание газового оборудования продолжат снижаться. Также в ближайшее время более 500 абонентов программы по догазификации получат газоснабжение. Говоря о дальнейшей судьбе коллектива предприятия, где работают около 1 тыс. человек, глава города подчеркнул, что для них условия труда не поменяются.