В ЦБ рассказали, сколько продолжится эксперимент по биржевым торгам криптовалютой

ЦБ РФ до конца года ожидает первые сделки в рамках экспериментальных биржевых торгов криптовалютой. Такой режим может продолжаться до трех лет, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.

"Мы продолжаем ожидать, что первые сделки пройдут до конца этого года. Интерес участников есть, но так как этот экспериментально-правовой режим касается международных расчетов, мы считаем его закрытым, не раскрываем информацию по участникам, по количеству сделок. Такой режим может продолжаться до трех лет", - сказала Набиуллина.