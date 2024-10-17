Набиуллина допустила привлечение частного капитала в НСПК

В перспективе возможно привлечение частного капитала в Национальную систему платежных карт (НСПК), но важно не допустить монополизации компании в частных руках, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.

"В перспективе возможно привлечение частного капитала в НСПК. Но, что важно, с точки зрения НСПК? Это структура, которая обеспечивает развитие национальной финансовой инфраструктуры, равноудаленно от всех. Поэтому, даже если будет привлекаться частный капитал, очень важно, чтобы эта структура не оказалась монополизирована в частных руках", - сказала она.

Набиуллина отметила, что вопрос приватизации НСПК не так актуален, к нему можно вернуться позже.