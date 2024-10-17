В ЦБ рассказали, когда пройдут первые международные платежи в криптовалюте

В Центробанке ожидают, что первые международные платежи в криптовалюте состоятся до конца текущего года.

Об этом сказала представителям СМИ руководитель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы продолжаем ожидать, что первые сделки пройдут до конца этого года", - сказала она.

И уточнила, что у участников есть интерес к таким переводам, но поскольку речь об экспериментально-правовом режиме, который касается международных расчетов, информацию о нем закрытая. Данные об участниках и количестве сделок не раскрываются.