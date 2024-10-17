Неготовые к оплате цифровым рублем банки могут ждать штрафы

Системно значимые банки, которые не смогут предоставить гражданам возможность использовать в финансовых операциях цифровой рубль к моменту его масштабного внедрения в 2025 году, будут платить штрафы.
Банк России уже разработал соответствующий проект закона и надеется на его принятие, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis 2024.
"И, конечно, первый этап массового внедрения с 1 июля предусматривает, что все системно значимые кредитные организации смогут оказывать клиентам услуги, связанные с цифровым рублем. Для клиентов это будет добровольно, но банки должны предоставить такую возможность. И конечно, мы предусматриваем, что те [банки], кто не будет готов, должны платить штраф, но для этого должно быть принято законодательство - оно внесено, мы надеемся, что оно будет принято", - сказала глава ЦБ.