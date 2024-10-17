Неготовые к оплате цифровым рублем банки могут ждать штрафы

Системно значимые банки, которые не смогут предоставить гражданам возможность использовать в финансовых операциях цифровой рубль к моменту его масштабного внедрения в 2025 году, будут платить штрафы.

Банк России уже разработал соответствующий проект закона и надеется на его принятие, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis 2024.