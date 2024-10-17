Набиуллина: Решение по ключевой ставке не предопределено

Решение по ключевой ставке не предопределено. Об этом заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis, передает ТАСС.

Председатель регулятора напомнила о том, 25 октября будет объявлено решение. В этот день на заседании Совета директоров будут рассматривать, «как вышедшие новые данные влияют на прогноз с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке».

Набиуллина отметила, что текущая инфляция, динамика инфляционных ожиданий, темпы роста кредитования и внешние факторы «подтверждают те соображения, которые были в сентябре». Она подчеркнула, что на заседании будут смотреть на весь комплекс факторов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Банк России до конца года, возможно, прибегнет к повышению ключевой ставки с нынешнего уровня в 19% до 21%. Он предположил, что в этом году ставка будет повышаться. При этом Костин отметил, что не знает точно, на каком именно заседании она увеличится.