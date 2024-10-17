Кабмин направит миллионы рублей учреждениям рыбохозяйственного комплекса

Правительство РФ дополнительно направит порядка 600 млн рублей на поддержку научно-исследовательских и образовательных учреждений рыбохозяйственного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Более 461,8 млн рублей пойдет на проведение капитального ремонта учебных корпусов профильных вузов и закупку учебного оборудования. "Финансирование на эти цели поступит в Астраханский государственный технический университет, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Калининградский государственный технический университет, Камчатский государственный технический университет, Керченский государственный морской технологический университет", - говорится в сообщении.

Другая часть средств, около 130 млн рублей, будет направлена на экспедиционные исследования водных биоресурсов, которые проводит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. В кабмине указали, что такие исследования "необходимы для оценки запасов биоресурсов, формирования научных прогнозов их вылова и рекомендаций для стабильной работы отрасли".

Эта работа - один из этапов реализации государственных программ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" и "Развитие образования".