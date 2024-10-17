Карелия получила дополнительные средства на федеральную целевую программу

Федеральный центр выделил дополнительные 2 млрд рублей на реализацию федеральной целевой программы развития Карелии до 2030 года (ФЦП).

В частности, средства пойдут на строительство медицинских объектов, сообщила ТАСС и.о. председателя заксобрания региона Ольга Шмаеник.

"На сегодняшнем заседании карельского парламента депутаты приняли изменения в региональный бюджет на 2024 год. Корректировки внесены в связи с увеличением поступлений из федерального бюджета и ростом собственных доходов. Из федерального бюджета республика получила 2,3 млрд рублей, большая часть средств - 2 млрд рублей - направлена на строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в Петрозаводске, а также на строительство хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи", - сообщила собеседница агентства.

Средства собственных доходов республики в принятом проекте закона направлены на заработную плату отдельных категорий работников социальной сферы, перечисленных в майских указах президента РФ, на региональные единовременные выплаты участникам СВО в размере 400 тыс. рублей, а также на пополнение резервного фонда правительства Карелии.

В целом, доходы и расходы регионального бюджета увеличились на 3,7 млрд рублей, или на 5%. Доходы составят 77,7 млрд, расходы - 78,2 млрд рублей.

Медицинские объекты ФЦП

Блоки А и Б межрайонной больницы в Петрозаводске - один из ключевых объектов ФЦП развития Карелии. Они находились в недостроенном состоянии с 1990-х годов. После ввода новых блоков в эксплуатацию там разместят детскую поликлинику и отделения республиканской больницы им. Баранова.

Для хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске строят семиэтажное здание с вертолетной площадкой, оперблоками, диагностической службой, палатами интенсивной терапии и реанимации. В планах регионального Минздрава создать там вторую республиканскую больницу - это позволит вступать в федеральные программы и привлекать дополнительное финансирование по ОМС.

ФЦП "Развитие республики Карелия на период до 2020 года" была одобрена правительством России в 2015 году. Сроки исполнения программы несколько раз сдвигались, менялся список проектов, в том числе в связи с низким качеством ранее подготовленной проектной документации. В 2023 году по поручению президента страны программу продлили до 2030 года.