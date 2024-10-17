Орешкин пообещал россиянам рост зарплат

Дешевого труда в России не будет, зарплаты продолжат расти, заявил замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Производительность 360".

"Что касается будущего, сейчас идет речь про дефицит кадров. Это не дефицит кадров, это дефицит управленческих компетенций менеджеров управленческих компаний. Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше", - сказал он.

Орешкин отметил важность развития культуры бережливого производства, которая, по его словам, сейчас активно внедряется практически во все сферы.