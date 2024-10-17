Посол России заявил о спекуляциях вокруг Тройственного газового союза

Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов сообщил о спекуляциях вокруг идеи создания газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

По его словам, идея создания «газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном сталкивается с многочисленными спекуляциями, передает РИА «Новости».

Мальгинов подчеркнул, что «газовый союз» задумывался для координации экспортной политики, однако за 2022-2023 годы вокруг этой идеи возникло множество спекуляций.

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Дипломат отметил, что некоторые страны предпринимают усилия, чтобы противостоять интеграции в топливно-энергетическом комплексе, отказываясь от российских энергоносителей.

Он также добавил, что международное сотрудничество в газовой сфере сталкивается с политически мотивированными действиями, которые направлены на торпедирование любых усилий по интеграции в этой области.

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года Газпром и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере.