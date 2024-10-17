Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году составит 22 440 рублей.

"Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2025 г. в сумме 22 440 рублей (рост 16,6%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль", - говорится в пояснительной записке.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект подготовлен в целях реализации задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по повышению минимального размера оплаты труда опережающими темпами и обеспечению роста МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с 2023 г., до уровня не менее 35 тыс. рублей. По его словам, реализация положений законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,2 млн работников.