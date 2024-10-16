Стало известно о наценке на сливочное масло в более 70%

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил о наценке на сливочное масло в более 70%.

Он рассказал, что причиной подорожания стал рост себестоимости производства, в том числе увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку.

«На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Не стоит забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем составляет более 70%», — цитирует его ТАСС.

Сейчас средние розничные цены на сливочное масло в России составляют 1040,7 рублей за кг, отметил Леонов.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал аномально высокой наценку на хлеб в торговых сетях.