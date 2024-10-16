Эксперт объяснил планы по повышению минимальных розничных цен на крепкий алкоголь

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы повысить в России минимальные розничные цены на крепкий алкоголь.

Ранее Минфин опубликовал проект приказа о повышении минимальных цен на произведенные в РФ алкогольные напитки крепостью свыше 28 градусов. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2025 года, передавал ТАСС. Как следует из документа, минимальная розничная цена водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра. На коньяк предлагается повысить минимальную розничную цену с 556 до 651 рублей за тот же объем, а на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов поднять с 403 до 472 рублей за пол-литра.

Говоря об инициативе ведомства, эксперт напомнил, что 17 октября в Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий повышение ставок ряда акцизов.

Акцизы на алкоголь ранее предлагалось повысить на 5% с нового года, но после раздумий в правительстве решили их поднять на 15%. Так что с 1 января будет резкий скачок себестоимости [алкогольной продукции], поскольку акцизы оказывают на нее значительное влияние. И получается, что с 1 января в магазинах будет оставаться продукция по старым ценам, которая была произведена в 2024 году, но вместе с тем с заводов будут поставлять продукцию с учетом нового акциза. Выходит, что либо заводы будут должны остановиться и определенное время ждать, пока остатки их продукции будут реализованы в рознице (что неоправданно с точки зрения поступлений от акцизов в бюджет), либо должна быть установлена общая минимальная цена. Но это должно быть сделано уже с учетом того, что ставки увеличат. В связи с этим минимальные розничные цены и повышаются так резко. Если ставки акциза растут, то и минимальные розничные цены должны повышаться. Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о рисках роста объемов производства нелегального алкоголя на фоне повышения минимальных розничных цен.

«Понятно, что если контроля в этой сфере не будет, то расплодится много нелегальной и дешевой продукции, и продавать легальную продукцию будет невозможно. Но у нас идет борьба с нелегальным оборотом алкоголя, для этого существует система ЕГАИС, система «Честный знак», если речь идет о пиве», - добавил специалист.

Ранее в Госдуме назвали способы ограничить употребление алкоголя в России.