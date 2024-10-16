Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4%

Инфляционные ожидания россиян в октябре снова возобновили рост после паузы. Об этом свидетельствует отчет Центробанка России.

Так, в октябре инфляционные ожидания увеличились до 13,4% по сравнению с сентябрьскими 12,5%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке, отмечает "Интерфакс".

Глава ВТБ Андрей Костин допускает, что Банк России может повысить ключевую ставку до 21% к концу 2024 года с нынешних 19%.

"Все может быть. Женщины руководят процессом. Невозможного мало", — пояснил банкир.

Также он отметил, что в первой половине 2025 года регулятор продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Однако во втором полугодии следующего года ЦБ может начать постепенное смягчение, снижая ставку на фоне замедления инфляции.