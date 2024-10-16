Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

Банк России до конца года, возможно, прибегнет к повышению ключевой ставки с нынешнего уровня в 19% до 21%. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает «Интерфакс».

Костин предположил, что в этом году ставка будет повышаться. При этом он отметил, что не знает точно, на каком именно заседании она увеличится.

«Она может достигнуть уровня 21%. На наш взгляд, до конца года она такая и продержится. И, наверное, в первой половине года будет достаточно жесткая денежно-кредитная политика», - указал глава ВТБ.

По его словам, начиная со второго полугодия ставка постепенно может снижаться, как и инфляция. Согласно прогнозам банка, в следующем году она может быть порядка 6%. И это будет «хорошим аргументом» для снижения ставки, добавил Костин.

Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что Банк России может повысить ключевую ставку на заседании Совета директоров в октябре.