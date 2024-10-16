Греф заявил, что государство не должно конкурировать с бизнесом

Государство не должно конкурировать с бизнесом, это непродуктивная модель взаимоотношений, заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Ключевое взаимоотношение с государством - это доверие. Когда государство начинает конкурировать с бизнесом - это самый плохой способ сотрудничества, доверия не может быть никакого", - сказал Греф.

Он также отметил, что Россия сейчас находится на этапе "взросления" и пытается конкурировать с бизнесом. Однако со временем от этой модели РФ уйдет, поскольку она "непродуктивна с точки зрения стимулирования бизнеса к инновациям", считает Греф.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство.