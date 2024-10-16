В России оценили вероятность отмены наличных денег

В России отсутствует потребность в отмене наличных купюр. Об этом заявил заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии - директор Научно-исследовательского института Гознака Георгий Корнилов на полях форума Finopolis 2024, который открывается в Сириусе, передает агентство «Прайм».

Специалист указал на стабилизацию числа наличных купюр в стране. Он не прогнозирует существенного снижения их количества. Корнилов подчеркнул, что наличные деньги сейчас меняют свое назначение, большинство людей их не используют на ежедневной основе.

«Тем не менее, как средство накопления это является очень важным», - подчеркнул Корнилов.

Ранее экс-зампред Центробанка Сергей Дубинин заявил «Газете.Ru», что в России, как и в большей части мира, никогда не откажутся от наличных денег в обращении. Соответствующее заявление он сделал после того, как представитель «Гознака» сообщил, что дискуссия о необходимости наличных платежей может назреть к 2030 году. По словам экономиста, пока население страны не готово к повсеместны электронным системам и платежам.