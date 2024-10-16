В ЦБ заявили, что универсальный QR-код - это не "битва" регулятора с банками

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не представлять дискуссию по универсальному платежному QR-коду, как "битву" регулятора и банков за контроль над рынком, это должен быть инфраструктурой стандарт.

"Наша цель - не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех. Вы знаете, что мы сейчас спорим по поводу универсального QR-кода. Нельзя представлять универсальный QR-код, как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынками. Мы считаем, что это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это инфраструктуры стандарт. Мы продолжим эти дискуссии и надеюсь найдем решение", - сказала она на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Ранее Набиуллина на Международном банковском форуме заявила, что ЦБ выступает за законодательное закрепление обязанности торгово-сервисных предприятий использовать для оплаты на кассах только универсальный платежный QR-код. По ее словам, соответствующий проект закона уже подготовлен.