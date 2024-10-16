Набиуллина заявила о золотой лихорадке среди банков

Стремление российских банков к проведению цифровизации поначалу напоминало золотую лихорадку. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

По ее словам, крупные банки, осваивавшие новые технологии, старались застолбить лучшие участки, торопились обзавестись собственной инфраструктурой, чтобы предложить ее государству в обмен на эксклюзивные услуги. Однако пользу показал и другой подход, который подразумевает партнерство предпринимателей с государством и между собой.

Ранее Набиуллина заявила о том, что с рынка кредитных организаций должны уйти микрозаймовые конторы, которые наживаются на населении, предоставляя ему краткосрочные ссуды под очень высокие проценты.

Кроме того, она полагает, что те изменения, которые сейчас происходят с российской экономикой, напоминают «марафонскую дистанцию».