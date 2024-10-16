Товарооборот РФ и стран ШОС за первое полугодие вырос на 5,5%

Объем взаимной торговли России и стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за первое полугодие увеличился на 5,5%.

Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, выступая на заседании Совета глав правительств ШОС.

"Мы активно укрепляем взаимодействие с дружественными государствами, которые разделяют наши ценности. По итогам 2023 года объем товарооборота России со странами - участницами ШОС приблизился к рекордным 30 трлн рублей. А в первом полугодии 2024 - прибавил 5,5%", - сказал он.

Мишустин также отметил, что за счет развития отраслей реального сектора российский ВВП за восемь месяцев 2024 года увеличился на 4,2%. При этом объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии вырос почти на 11%.

По мнению главы российского кабмина, особенно важно развивать экономическое сотрудничество между государствами ШОС, нацеленное на реализацию инициативы президента РФ Владимира Путина о создании Большого евразийского партнерства.