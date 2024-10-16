$97.01+0.91105.68+0.19
Почта

KASE не является стороной сделки по выходу Мосбиржи из ее состава

Казахстанская фондовая биржа (KASE) не является стороной сделки по продаже акций Московской биржи при процедуре выхода из ее состава, в KASE не могут сказать, на каких условиях состоялась сделка.

KASE не является стороной сделки по выходу Мосбиржи из ее состава
© ТАСС

Об этом сообщила на пресс-конференции председатель правления KASE Алина Алдамберген.

"Мы не являемся стороной сделки, поэтому мы не знаем, на каких условиях Московская биржа продала акции, наверное, на коммерческих", - сказала она.

Она отметила, что на бирже видят, что "появились новые акционеры, которым были проданы акции".

Экономика
Московская биржа