KASE не является стороной сделки по выходу Мосбиржи из ее состава

Казахстанская фондовая биржа (KASE) не является стороной сделки по продаже акций Московской биржи при процедуре выхода из ее состава, в KASE не могут сказать, на каких условиях состоялась сделка.

Об этом сообщила на пресс-конференции председатель правления KASE Алина Алдамберген.

"Мы не являемся стороной сделки, поэтому мы не знаем, на каких условиях Московская биржа продала акции, наверное, на коммерческих", - сказала она.

Она отметила, что на бирже видят, что "появились новые акционеры, которым были проданы акции".