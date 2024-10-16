В Госдуме призвали урегулировать цены на сливочное масло

Розничная стоимость сливочного масла в России за предыдущие два месяца показала рост на 7,98%, при этом с начала года подорожание продукции оценивается в 18%. Ситуация может побудить государство вмешаться в ценообразование, сообщают «Известия».

В материале говорится, что, по данным Росстата, за первую неделю октября цены на сливочное масло повысились еще на 1,6%. Напомним, что госрегулирование предусматривается в том случае, если рост цен в течение 60 дней достигает 10% и более с исключением сезонного фактора. Решения по установлению предельных цен на социально значимые товары первой необходимости принимает Минэкономразвития.

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов обратился к ведомству, попросив рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. Он также выступает за проведение мониторинга цен и ограничения цены товара в случае подтверждения данных. Депутат выразил опасения в связи с возможным ростом цен в октябре. Он отметил, что масло является популярным и востребованным у россиян продуктом.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» сообщило, что в первой половине сентября 2024 года в России поднялись цены на популярные продукты питания, включая сливочное масло, хлеб, огурцы, ветчину, сыр и кофе.