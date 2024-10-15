Минфин предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь

С 1 января 2025 года минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия крепостью выше 28% могут вырасти. Соответствующий проект приказа разработал Минфин РФ.

Данную меру в ведомстве объяснили уровнем инфляции, ростом затрат на производство, логистику и ростом ставки акциза на алкоголь с объемной долей этилового спирта выше 18% с текущих 643 до 673 рублей за литр безводного этилового спирта.

В частности, проект приказа предлагает повысить с 1 января 2025 года минимальную цену на водку на 50 рублей — с 299 до 349 рублей за бутылку 0,5 литра, на коньяк — на 95 рублей (с 556 до 651 рублей), на бренди — на 69 рублей (с 403 до 472 рублей).