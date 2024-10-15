Еврокомиссар Симсон: ЕС прекратит транзит российского газа через Украину
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны ЕС готовятся прекратить транзит российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Симсон, в конце 2024 года заканчивается действие соглашения о транзите российского газа через Украину. Она уточнила, что Евросоюз на этом фоне не ожидает дефицита газа.
«Мы знаем о прекращении этого соглашения, и мы полностью готовы к этому», — отметила еврокомиссар.
Она уточнила, что запасы газа в Евросоюзе находятся на уровне 95%, это позволит избежать дефицита голубого топлива, а также сохранить цены на стабильном уровне.
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До этого ТАСС со ссылкой на «Газпром» сообщало, что транзит российского газа в страны ЕС через украинскую территорию в субботу, 12 октября, составил 42,3 млн кубометров в сутки.
По информации пресс-службы компании, подача осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» отклонена украинской стороной.