Минфин предложил повысить минимальные закупочные цены на отечественный алкоголь

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минфин опубликовал проект приказа о повышении минимальных цен на произведенные в РФ алкогольные напитки крепостью свыше 28 градусов. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2025 года, следует из текста документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта приказа, минимальная розничная цена водки вырастет с 299 до 349 рублей за 0,5 литра. На коньяк предлагается повысить минимальную розничную цену с 556 до 651 рублей за тот же объем, а на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов поднять с 403 до 472 рублей за пол-литра.

При оптовой закупке алкогольных напитков напрямую у производителей минимальная стоимость пол-литра водки составит 289 рублей, коньяка - 500 рублей, бренди и иных напитков - 364 рубля.

При оптовой закупке алкогольных напитков у организаций, занимающихся их торговлей, но не являющихся производителями, минимальная цена на 0,5 литра водки будет установлена на уровне 289 рублей, коньяка - 527 рублей, для прочих видов алкоголя - 383 рублей.

Отдельным проектом приказа Минфин предложил установить минимальную цену поставки этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, "в размере 85 рублей за 1 литр безводного спирта". Ранее она находилась на уровне 73 рублей.