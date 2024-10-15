Россия обратилась к двум странам с запросом на импорт электроэнергии

Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом на возможность импорта электроэнергии в случае аварийных ситуаций. Об этом сообщила член правления компании «Интер РАО» Александра Панина. Ura.Ru

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан, и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», - сказала она. ТАСС

По словам Паниной, ответ на запрос пока не дан. RT на русском