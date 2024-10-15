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Назван возможный ответ России на погашение кредита Украине замороженными активами

Россия получит право на симметричный ответ, если Евросоюз использует доходы от замороженных активов для погашения кредита Украине. Возможный исход событий назвал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Левчук, его цитирует РИА Новости. Lenta.ru

«Все финансовые операции с суверенными активами Российской Федерации без ее участия являются незаконными», — заявил Левчук. Он отметил, что если действия Европарламента будут исполнены, то Россия конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран. Газета.Ru

Лидеры стран Европейского союза на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Украине на €50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Ura.Ru

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