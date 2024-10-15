Евразийская экономическая комиссия готовится подписать новый меморандум с ФАО

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит к подписанию новый меморандум о взаимодействии с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Об этом российским журналистам сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян, участвующая во Всемирном продовольственном форуме в штаб-квартире организации.

"Сейчас мы находимся в процессе согласования нового проекта меморандума с конкретным планом мероприятий. Надеюсь, что в ближайшее время процесс согласования будет завершен, и этот документ позволит нам более глубоко взаимодействовать с ФАО", - сказала она.

Барсегян напомнила, что за 10 лет на основе меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и ФАО были реализованы два пятилетних плана совместных мероприятий.

"Сотрудничество ЕЭК с ФАО, участие в мероприятиях ФАО способствует изучению мирового опыта по актуальным для агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вопросам, выработке мер по устойчивому развитию агропромышленного комплекса государств - членов ЕАЭС и информированию о принимаемых Комиссией мерах по дальнейшему развитию интеграции в агропромышленной сфере. Комиссия готова и дальше сотрудничать с ФАО для выработки совместных рекомендаций, проведения мероприятий, а также обмениваться опытом по преодолению кризисных ситуаций, обеспечению инклюзивного и устойчивого развития в сфере АПК", - сказала министр.

Она отметила также, что страны ЕАЭС занимают значимое место в поставках продовольственной продукции на мировой рынок, внося существенный вклад в решение вопроса сокращения голода.

"В 2014 году, когда союз был создан, он был одним из крупнейших импортеров сельхозтоваров, имея отрицательное сальдо около $24 млрд. С 2021 года ЕАЭС перешел в статус экспортера с положительным балансом. Сейчас ЕАЭС по экспорту отдельных товаров занимает лидирующие позиции в мире. В частности, первое место - по экспорту пшеницы и семенам льна, второе место - по пшеничной муке, подсолнечному и рапсовому маслам и третье - по ячменю", - уточнила Барсегян.

По ее словам, экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в этом году прогнозируется на уровне прошлого года, который стал рекордным, на сумму не менее $40 млрд. Государства - члены союза поставляют свою продукцию в более чем 150 стран мира. Как отметила министр, ЕАЭС старается взаимодействовать со всеми интеграционными объединениями.