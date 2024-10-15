В России введут обязательные объемы биржевых продаж газа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России активно работает над установлением нормативов продаж газа на бирже.

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Об этом пишет ТАСС.

«Мы работаем над этим документом. Цена, формируемая на биржевых торгах, не может быть монопольно высокой. Необходимо нормативку и работу организовать таким образом, чтобы было удобно всем участникам рынка», — заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

По проекту приказа, для «Газпрома» как собственника единой системы газоснабжения планируется установить минимальную величину реализации 10% от добытого и проданного на внутреннем рынке газа. Для других доминирующих компаний — 2%.

Сейчас нормативов нет, «Газпрому» разрешено продавать до 25 млрд куб. м в год на Санкт-Петербургской бирже. Ранее ФАС предлагала обязать холдинг продавать минимум 10% от внутренних поставок, независимых производителей — от 3%.

Шаскольский также сообщил, что ФАС пока не получила от «Газпрома» тарифную заявку с обоснованием затрат на транспортировку газа для независимых компаний.

До этого стало известно, что жители ряда российских регионов столкнулись с ростом тарифов на ЖКХ после плановой индексации. В некоторых случаях платежи выросли на 15-20%, что местные власти объяснили климатом, состоянием инфраструктуры и типом топлива, используемого для отопления.