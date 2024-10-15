На разработку программы газификации Мурманской области потратят 80 млн

Разработка программы газификации Мурманской области будет стоить 80 млн рублей.

Средства планируется направить из бюджета региона, подрядчик уже определен и должен выполнить работы до ноября 2025 года, следует из данных, опубликованных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

"Выполнение работ по разработке "Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Мурманской области на период 2025-2034 годов" - определение поставщика завершено", - указано на сайте.

При этом не сообщается, какая организация выиграла конкурс, однако указано, что в нем участвовали два поставщика. Сумма контракта составила 80 млн рублей, а заказчиком выступило министерство энергетики и ЖКХ региона.

Разработка программы включает в себя определение схем газоснабжения различных городов Мурманской области: Мурманска, Колы, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Кандалакши, Североморска и населенных пунктов Сафоново и Высокий, а также крупных промышленных объектов региона. В работе подрядчик должен учитывать действующие схемы тепло- и водоснабжения, а также топливно-энергетический баланс Мурманской области до 2030 года.

Мурманская область, за исключением нескольких муниципалитетов, в настоящее время использует для отопления мазут, газификация в регионе отсутствует. Стоимость строительства газопровода в регион оценивается более чем в 300 млрд рублей. Между Волховом и Мурманском планируется построить магистральный газопровод протяженностью более 800 км.