Ученый рассказал, что нужно России для экономического процветания

Для рывка России к светлому будущему нашим гражданам, в том числе чиновникам, нужно обладать тремя качествами, заявил в интервью NEWS.ru декан экономфака МГУ Александр Аузан.

По его словам речь идет о стратегическом видении людей и властей в государственной и персональной экономической политике, договороспособности и высоком уровне доверия друг к другу.

«[Нужны] три «Д»: длинный взгляд, доверие большинству и договороспособность. Доверие большинству — по сути, самый сильный фактор, который влияет на уровень ВВП на душу населения. Есть поразительный анализ французских экономистов. Там, в частности, говорится: если бы в России уровень доверия был такой же, как в Швеции, наш ВВП был бы на 69% больше», — сказал Аузан.

По различным данным, уровень доверия сегодня в России низок и составляет порядка 25%, но зато велик его потенциал: исследования показывают, что оно серьезно повышалось во время лесных пожаров 2010-го и эпидемии ковида, пояснил профессор. Также в России страдает стратегическое видение будущего и способность людей к достижению компромиссов, особенно в стране с разными культурными полюсами, добавляет Аузан.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ее ведомство опасается стагфляции — то есть повышения инфляции и остановки экономического роста из-за перегрева экономики и дефицита рабочей силы. Чтобы избежать этой ситуации, Банк России продолжает политику повышения ключевой ставки и намерен вернуть официальную инфляцию на уровень 4% по итогу следующего года. Однако многие эксперты сомневаются в возможности достижения этого показателя, тем более в такие сроки.